Guarda Municipal reforça técnicas de abordagem

A abordagem, com foco na busca pessoal, foi tema da capacitação da tropa da Guarda Municipal (GM), esta semana. Em quatro encontros, na sede da corporação, no Bairro São Bernardo, técnicas já conhecidas e aplicadas pelos guardas em suas atividades de rotina foram revistas. O treinamento tem o objetivo de manter o nível de condicionamento teórico e prático para atuação correta, legal e bem-sucedida.

Tendo a segurança de quem realiza a abordagem como ponto principal da capacitação, a busca minuciosa da pessoa em atitude suspeita foi apontada como primeiro passo para a garantia do êxito na ação. “Quando uma equipe faz abordagem, tem que ter em mente que o abordado pode ter algum objeto escondido sob a roupa ou em mochilas, e pode tentar reagir. Esse risco só se minimiza com a realização dos procedimentos de busca adequados”, esclareceu o supervisor da GM, Cleiderson Santanna, instrutor da capacitação.

Durante as aulas, os guardas tiveram oportunidade de discutir casos reais de abordagens feitas sem a devida segurança, a partir da exibição de vídeos. A experiência de rua também foi amplamente debatida e usada como exemplo entre os participantes. Na parte prática, os GMs simularam abordagens em diferentes situações de número de pessoas a serem revistadas. Em todos os casos, a preocupação se concentrou na segurança do agente, reforçando conhecimentos e técnicas, como a da triangulação, onde os guardas se posicionam em torno da pessoa. A técnica garante a distância segura para a verbalização inicial, bem como a contenção, caso seja tentada fuga.

Para a comandante da GM, Emilce de Castro, a capacitação é o mais apurado instrumento de defesa: “Ela é a oportunidade de repassar, de forma detalhada, aspectos de situações que o guarda vai vivenciar, se já não vivenciou, no dia a dia de trabalho. E, assim, estar bem preparado para dar resposta, quando for necessário”. A etapa faz parte do processo de capacitação permanente por que passam os integrantes da GM para o exercício de suas funções.

