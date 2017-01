UFJF firma parceria para combate às drogas na América Latina

O Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Drogas (Crepeia), do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), estabeleceu uma parceria com a Organização dos Estados Americanos (OEA) para um projeto de pesquisa e mapeamento com objetivo de combater as drogas em toda a América Latina.

“Já havíamos realizado outros trabalhos internacionais em conjunto com a OEA, e recebemos o convite para mais uma iniciativa”, explica Telmo Ronzani, coordenador do Crepeia. “Durante o primeiro momento da pesquisa, iremos mapear os Centros Comunitários de todos os países latino-americanos, a fim de analisar as atividades de prevenção e combate às drogas. Com essas informações, iremos desenvolver um guia em diferentes idiomas, que será distribuído em todos esses países, com base na nossa análise do que pode ser aprimorado no trabalho desses Centros”.

Em um segundo momento, os pesquisadores irão acompanhar mais de perto o trabalho desses Centros Comunitários. “Vamos fazer visitas in loco aos países que se destacarem com uma carência de avanços no projeto. Nosso foco será no serviço, e em verificar como a região pode melhorar na prevenção contra as drogas. É importante ressaltar que precisamos preencher essa lacuna, utilizando o potencial da própria região para gerar resultados positivos no combate à dependência química”, afirma o coordenador.

Ainda segundo Ronzani, os professores pesquisadores do projeto irão contar com a colaboração de alunos da graduação, do mestrado e do doutorado da Faculdade de Psicologia da UFJF.