Durante este fim de semana, os dias devem amanhecer parcialmente nublados e podem ocorrer pancadas de chuvas durante o período da tarde em toda a Zona da Mata mineira. As temperaturas permanecem entre mínimas de 18° e máxima de 31°, nesta sexta, 13, sábado, 14, e domingo, 15.



Segundo o meteorologista Luiz Ladeia, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet) a umidade que se estabilizou na região da Zona da Mata faz com que as temperaturas se mantenham altas, provocando as pancadas de chuva.