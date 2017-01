Adolescente é detido tentando jogar drogas e celulares sobre muro de penitenciária

Agentes da Penitenciária Edson Cavalieri, no bairro Linhares, zona Leste, acionaram a Polícia Militar (PM) relatando que teriam detido um jovem de 17 anos que foi flagrado tentando jogar drogas sobre os muros do local. Com o adolescente, foram encontrados um tablete de maconha prensado, dois isqueiros, linhas de pesca, cinco carregadores, quatro celulares, um chip e balas.

O adolescente informou às autoridades que havia sido contratado por um traficante, que atuaria no bairro Furtado de Menezes, também na zona Leste e receberia R$1mil para entregar o material. O jovem não soube identificar o mandante do crime e foi encaminhado à delegacia, junto ao material apreendido.