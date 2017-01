Suspeitos de latrocínio em bloqueio na BR-040 são detidos

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR), vinculada à Polícia Civil (PC) apresentou na tarde dessa quinta-feira, 12, um jovem de 18 anos, suspeito de ser um dos responsáveis pelo latrocínio que aconteceu na noite de sábado, 7, na BR-040. De acordo com Rogério Marinho, inspetor da Especializada, o rapaz, que estava apreendido no Centro Sócio-educativo de Sete Lagoas antes de cometer o crime, negou o envolvimento na ocorrência.

“Ele recebeu um benefício no Centro, saiu de lá e não retornou”, relatou Marinho. “Depois disso, ele veio para Juiz de Fora, cometeu o latrocínio e foi apreendido um dia depois, por tráfico, pela Polícia Militar (PM). Os militares verificaram que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto, e recolheram o jovem. A partir daí, fizemos um cruzamento de dados e, com base em suas características físicas, trouxemos o autor para o reconhecimento na delegacia. Ele foi reconhecido por todas as pessoas que estavam na cena do crime”.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia identificou outros dois suspeitos do crime. Eles seriam menores de idade. Os dois foram apreendidos pela equipe da DERR nessa quinta-feira, no bairro Vila Esperança, onde residem, na zona Norte de Juiz de Fora.