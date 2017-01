Homem é flagrado com anabolizantes dentro do carro

Um homem de 26 anos foi flagrado portando medicamentos utilizados como anabolizantes e receituários em branco carimbados. Ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira, 11, na Avenida Getúlio Vargas, Centro.

O homem estava em um Honda Fit e, realizando buscas no veículo, os militares encontraram no banco traseiro uma sacola com quatro unidades de Duraston, medicamento utilizado para tratamentos terapêuticos e com potencial anabolizante. Além dos produtos, a PM encontrou no porta luvas do carro três receituários em branco, carimbados com a identificação de um médico do Hospital Universitário da UFJF. Em verificação, os militares constataram que o médico registrou um boletim de ocorrência, comunicando que o objeto havia sido extraviado.

Questionado, o homem não soube justificar a procedência do medicamento e do receituário, sendo conduzido à Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha. O material foi apreendido.