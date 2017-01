Pesquisa aponta preços de material escolar

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, na terça-feira, 10, pesquisa de preço de material escolar realizada pelo Departamento de Estudos Projetos e Pesquisas (Depp) entre 4 e 10 de janeiro. Foram visitadas seis papelarias da cidade, e analisados 132 itens constantes nas listas de materiais escolares.

O superintendente do Procon/JF, Eduardo Schröder, disse que “a pesquisa demonstrou uma acentuada variação de preços, bem como a competitividade entre os estabelecimentos comerciais do setor. Assim, o consumidor não deve comprar por impulso ou na primeira papelaria que entrar. Visitar mais de um estabelecimento comercial, comparando os preços encontrados, é fundamental para economizar sem abrir mão da qualidade”.

Em análise, o item com maior diferença de preço foi a borracha latex (branca) Faber Castell, com variação de R$1,00 a R$6,40, o equivalente a 540%. O produto com menor variação entre os itens pesquisados foi o caderno universitário, capa dura, espiral, 200 folhas, dez matérias, TX, com preço entre R$23,90 e R$24,50, variação de 2,51%.

Foram analisados 132 produtos encontrados nas listas das escolas. Na pequisa do Procon/JF, o consumidor também tem acesso a um comparativo entre os menores e os maiores preços praticados pelas seis papelarias visitadas.

A lista dos itens e preços pesquisados pode ser conferida em www.pjf.mg.gov.br/noticias/anexo/material_escolar.pdf

Fonte: Assessoria