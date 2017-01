Mulheres reagem para evitar roubo de celulares

Duas mulheres, vítimas de uma tentativa e um roubo de celular nessa quarta-feira, 11, reagiram aos crimes, tentando impedir os suspeitos dos crimes.



Na primeira ocorrência, uma mulher de 38 anos foi vítima de uma tentativa de roubo na Rua José Calil Ahouagi, localizada na região Central, na manhã dessa quarta-feira, 11. A vítima relatou aos policiais militares que andava próximo ao Mergulhão quando foi abordada por um indivíduo. O homem tentou roubar os seus pertences, porém não conseguiu, pois a mulher resistiu.



O segundo caso, no entanto, não teve sucesso. O crime foi registrado no bairro São Geraldo, zona Sul. Uma mulher de 36 anos conversava com o namorado pelo celular na noite dessa quarta-feira, 11, na Rua Clóvis Serroa Da Mota, quando teve o aparelho roubado. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem a surpreendeu e anunciou o assalto, quando a vítima reagiu mordendo uma das mãos do suspeito. Não desistindo da ação, o homem mordeu a orelha esquerda da moça, levando o celular. Ele fugiu e não foi localizado pelos policiais.

Colaboração Douglas Ribeiro