Vigia é feito refém em assalto a construção na Cidade Alta

Uma construção na Rua Nestor Vasconcellos Neto, localizada no bairro Nova Califórnia, Cidade Alta, foi assaltada na madrugada dessa quinta-feira, 12. O vigilante relatou à Polícia Militar (PM) que estava de serviço no local e que por volta de 2h da manhã dois homens armados com revólver calibre 38 entraram e anunciaram o assalto. Os autores trancaram o vigilante em um dos apartamentos da construção e lhe ameaçaram de morte caso tentasse fugir e pedir ajuda.



Algumas horas depois, os autores levaram o vigia para outro apartamento e o trancaram no banheiro. Por volta das 7h, ele conseguiu se libertar e entrou em contato com um funcionário da obra que estava a caminho do trabalho. O supervisor de almoxarifado encontrou o depósito de materiais de obra arrombado e deu falta de um notebook, uma serra, uma furadeira e mais de 11 mil metros de cabos de modelos diferentes.



O vigia descreveu os autores e afirmou que não os conhecia. Ele também contou que os homens fugiram pela parte de trás do terreno, onde uma cerca estava rompida. O local dá acesso à BR-040.