Curso capacita profissionais na instalação de sistemas fotovoltaicos

O Laboratório Solar Fotovoltaico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), iniciará suas novas turmas do curso de Microgeração Fotovoltaica na próxima segunda-feira, 16. Ministrado por alunos do curso de Engenharia Elétrica, o curso capacita profissionais de fora da comunidade acadêmica, com experiência na área de eletricidade, no projeto e na instalação de sistemas de energia solar.

As duas turmas de 40 alunos terão aulas gratuitas, nas noites de segunda a sexta-feira na Faculdade de Engenharia, durante duas semanas. Haverá ainda uma visita ao laboratório no sábado, totalizando 20 horas de aulas.As inscrições foram encerradas na última semana e a coordenação estuda a possibilidade de novas edições do curso.

Os painéis solares apresentam vantagens em relação a outras fontes de energia, mas, ainda requerem um alto investimento inicial. Por isso, segundo o coordenador do curso, professor André Ferreira, é fundamental saber projetar, dimensionar e instalar o sistema corretamente. “É um investimento que somente em um período de sete a dez anos você tem o retorno”.

O aluno Solano Aguirre, do 10º período da Engenharia Elétrica, um dos bolsistas responsáveis pelas aulas, conta que o projeto agregou na sua formação, principalmente pela troca de conhecimentos com quem tem experiência de mercado. Os bolsistas são desafiados pelos diferentes perfis que constituem as turmas, formadas por diplomados em Engenharia Elétrica e também profissionais sem educação formal. “A gente tenta sempre dar o máximo de informações, utilizando muitas analogias na parte teórica para que todos entendam.”

Diferencial no currículo

“Ainda não trabalho nessa área exatamente, mas fiz algumas entrevistas de emprego e todos destacaram o curso no meu currículo. A área de energia solar ainda é pequena em Juiz de Fora, mas é para o futuro que eu estou preparado. Conhecimento nunca é demais”, acredita Peterson Ramon da Silva, de 22 anos. Ele tem formação técnica em eletrotécnica e mecatrônica e frequentou as aulas da primeira turma no início de 2016.

A participação no curso rendeu aos alunos, além da capacitação, novos contatos profissionais e troca de conhecimento. “Estou sempre em busca de atualizações e foi bom interagir com profissionais de diversos níveis de experiência”, diz Wanderlei Souza, engenheiro, 40 anos. Ele ficou sabendo da oportunidade através do Sindicato de Engenheiros de Juiz de Fora e saiu satisfeito. “Foi muito bom. Todos entenderam como funciona o sistema de geração fotovoltaica, tivemos uma noção maior de dimensionamento e custo. Os profissionais saíram com expectativas, porque há a demanda no mercado, mas faltam profissionais capacitados”.

Fonte: Assessoria UFJF