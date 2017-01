Revitalização da Uaps do Bairro Furtado de Menezes beneficia dez mil usuários do SUS

As obras de revitalização, reforma e ampliação da Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) do Bairro Furtado de Menezes foram retomadas e irão melhorar o atendimento de cerca de dez mil usuários referenciados na unidade. As obras incluem a ampliação do espaço, que ganhará 210 metros quadrados de área construída, e 14 consultórios, o dobro do que comportava a unidade anteriormente. A reforma está sendo esperada pela comunidade há 40 anos, e agora será uma das maiores de toda a rede , com mais de 850 metros quadrados de área.

A reforma é parte do programa “Requalifica SUS” (Sistema Único de Saúde) e tem como objetivo dar mais conforto e acessibilidade, tanto para usuários quanto aos trabalhadores destas unidades. Uma das novidades do projeto é a instalação da farmácia e da Central de Marcação de Consultas (CMC) no início do prédio, separando este fluxo ao do atendimento de consultas, por exemplo. A sala de vacina também acompanha a proposta, com espaço maior, totalmente ajustado às normas de Vigilância Sanitária, e com entrada especial. As salas de expurgo e esterilização serão totalmente revistas, com adequação do ambiente às normas estabelecidas. Nebulização e coleta ganharam espaços definidos, para maior conforto do usuário. O depósito de medicamentos e insumos agora tem maior capacidade de armazenamento.

Acessibilidade

A preocupação com a acessibilidade permeou todo o projeto da unidade, que garantirá a circulação dos deficientes a quase todos os ambientes. Isto inclui os dois consultórios de ginecologia, por exemplo, que terão sanitários adaptados. A unidade também terá sala de treinamento e reunião, além de salão especial para os agentes comunitários de saúde. Ampla área de convivência, com copa e varanda coberta, oferecerá mais conforto aos funcionários. Além disto, todo o telhado da unidade será trocado. O investimento foi de R$ 300 mil, e as obras serão entregues ainda neste semestre. Esta é uma das 16 Uaps que passaram pelo projeto de revitalização nos últimos anos. Quatorze delas já foram entregues.

Transferência temporária de atendimento

O atendimento dos cerca de dez mil referenciados na Uaps do Bairro Furtado de Menezes está sendo feito, desde o dia 2, pela unidade da Vila Olavo Costa. A transferência acontece sem prejuízo na qualidade do atendimento aos usuários. Isto porque a Uaps da Vila Olavo Costa é nova e tem capacidade para o atendimento de três equipes de saúde da família, funcionando, portanto, dentro de seu potencial. Trabalho conjunto entre a SS e o Conselho Local de Saúde do Bairro Furtado de Menezes transmite à população informações sobre a mudança temporária e os benefícios. “Este é um sonho antigo da comunidade, que agora se torna realidade. Estamos muito satisfeitos”, avaliou a presidente do Conselho, Clarice Bonoto.

Fonte: Assessoria PJF