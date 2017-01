Assaltantes invadem duas residências na cidade

Uma ocorrência de assalto a residência foi registrada nessa quarta-feira, 11, no bairro Alto dos Passos, zona Sul. Segundo a moradora, ela estava ausente durante quatro dias e ao retornar se deparou com a porta da sala arrombada. O interior do local estava revirado e foram levados uma televisão, um computador, dois tablets, um cordão de ouro, uma pasta com semi-jóias contendo objetos estimados em aproximadamente R$3.700, um telefone celular, um violão e uma mochila.

Outra casa também foi assaltada na mesma data no bairro Linhares, zona Leste. Segundo a moradora, ela saiu pela manhã e quando retornou a tarde encontrou a janela de sua sala aberta. De acordo com o boletim de ocorrência, ela relatou ainda que escutou barulhos vindos dos fundos do local, possivelmente do autor em fuga. A mulher relatou que esqueceu de trancar a janela. Foram levados de um cofre R$730. Não houve identificação de suspeitos em ambos os crimes.