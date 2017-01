Homem de 39 anos é encontrado morto no Ladeira

Um homem de 39 anos foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira, 11, no bairro Ladeira, região Leste. Um amigo do homem relatou que ele chegou a sua casa passando mal por volta das 23h da noite anterior e que por esse motivo permitiu que ele dormisse em sua residência. Por volta das 11h, a testemunha o encontrou caído no chão, aparentemente sem vida. O SAMU compareceu ao local e constatou o óbito. O irmão da vítima relatou que o mesmo era usuário de crack, diabético e que tinha convulsões. A perícia constatou que não havia sinais de violência e o corpo foi levado ao IML.