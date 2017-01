Árvores caem no Progresso, Vila Alpina e Parque Serra Verde

Atualizada às 19h50 de 11/01/2017

As chuvas da tarde dessa quarta-feira, 11, voltaram a provocar queda de árvores em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, na Rua Jorge Knopp, próximo à Escola de Samba Mocidade Independente do Progresso, no bairro de mesmo nome, zona Leste, o tronco de uma espécie chegou a tombar, se apoiando sobre um bambuzal, correndo risco de cair sobre uma residência.

Os militares orientaram a moradora do local sobre procedimentos de segurança e pediram que entrasse em contato com a Defesa Civil. Outras duas árvores caíram em via pública nos bairros Vila Alpina, zona Sudeste e Parque Serra Verde, zona Leste.

Outros 12 chamados relacionados a vistoria e cortes de árvore foram registrados pelos Bombeiros. O Corpo de Bombeiros atende a ocorrências no Recanto dos Lagos, Teixeiras, Filgueiras, Bairu, Retiro, Grajaú e Cidade do Sol. A corporação também atendeu a chamados para captura de insetos.

"Durante todo a quarta, atendemos a 33 ocorrências e 54% delas estão especificamente relacionadas a chuvas. Algumas, em razão dos temporais registrados nos últimos dias", esclareceu a tenente Priscila Adonay, assessora do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Segundo ela, os militares têm priorizado o atendimento das ocorrências que causam alguma obstrução nas vias ou prejudicam de alguma forma a população, além, é claro, de preferencialmente socorrer vítimas de acidentes e incidentes.

A Defesa Civil não recebeu nenhum chamado com relação às chuvas até o momento.

INUNDAÇÕES



A equipe do Diário Regional observou aguaceiros no Morro da Glória e na Avenida dos Andradas, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco. No Mariano Procópio, o grande volume de água transbordou e invadiu a calçada próxima à linha férrea. Na Avenida Olavo Bilac, zona Norte, os veículos desviavam da água, para evitar aquaplanagem.