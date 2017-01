João XXIII sorteia 109 vagas para curso de Educação de Jovens e Adultos

Estão abertas as inscrições para o sorteio de 109 vagas do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para o 1º semestre letivo de 2017. Há vagas do sétimo ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h, na secretaria do Colégio, à Rua Visconde de Mauá, 300, Bairro Santa Helena, em Juiz de Fora. A idade mínima para concorrer a uma vaga nas turmas de ensino fundamental é de 15 anos e, para o ensino médio, de 18 anos.

No ensino fundamental, são 19 vagas para o sétimo ano, 13 para o oitavo e 17 para o nono. Já no ensino médio, são 34 para o primeiro ano, 13 para o segundo e 13 para o terceiro.

O sorteio acontece no dia 1º de fevereiro, às 19h, no Colégio João XXIII. É obrigatória a presença do candidato ou de um representante. Os candidatos sorteados devem fazer matrícula de 2 a 8 de fevereiro e as aulas terão início no dia 13 de fevereiro.

O edital está disponível em no site da UFJF.

