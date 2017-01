Órgãos de segurança propõem ações de prevenção à violência nos ônibus

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttro) se reuniram nessa terça-feira, 10, com autoridades de órgãos de segurança e da administração municipal para propor ações preventivas contra a violência nos ônibus em Juiz de Fora. Esta foi a terceira reunião, solicitada pelo (Sinttro), para tratar o assunto.

Entre as propostas levantadas, estão a criação, com o Sindicato, de um mecanismo para dar celeridade à disponibilização de imagens das ocorrências nos ônibus; incentivar o uso de cartões para pagamento nos coletivos, diminuindo o dinheiro em espécie em caixa – ação já executada pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra); e a solicitação, ao governo de Estado, do aumento do efetivo da Polícia Militar em Juiz de Fora.

O presidente do Sinttro, Vagner Correa, destacou que a reunião atendeu às expectativas da categoria. “Tomamos conhecimento dos resultados da Operação Ponto Final, realizada pela Polícia Civil para repressão aos crimes e solicitamos à Polícia Militar um reforço nas ações de prevenção, auxiliando no combate à violência”, explicou.

José Armando da Silveira, secretário de Segurança Urbana e Cidadania, que esteve presente na reunião, destacou que a Prefeitura está atenta às demandas da sociedade e que segurança pública é responsabilidade de todos e depende de ações preventivas integradas, por ser um tema complexo. Ele citou ações já executadas pela secretaria, como o armamento da Guarda Municipal, a intensificação de rondas e o auxílio efetivo às forças de segurança.

À reunião, compareceram representantes da Guarda Municipal (Sesuc), Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além do titular da secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), Rodrigo Tortoriello, vereadores e membros do Sinttro.

Fonte: Assessoria/Colaboração Julia Ramiro