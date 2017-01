Quarteto assusta moradores do São Bernardo com disparos

Moradores do bairro São Bernardo, zona Leste de Juiz de Fora, acionaram a Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira, 9, após terem presenciado disparos de arma de fogo na Rua Maranhão. Segundo o que eles informaram à PM, quatro homens chegaram em duas motocicletas e, armados com pistolas, pediram que as pessoas saíssem da rua, avisando que atirariam. Eles efetuaram vários disparos, que não chegaram a atingir os pedestres ou residências, e em seguida fugiram. Seis projéteis das armas foram recolhidos pelos próprios moradores e entregues à PM.

Conforme as testemunhas, os suspeitos seriam moradores do bairro Aracy e teriam conflitos com residentes do São Bernardo.