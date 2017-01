Adolescente é agredida com soco no rosto durante assalto

Uma adolescente de 16 anos foi assaltada na tarde de segunda-feira, 9, quando passava pela Rua Airton Ribeiro da Fonseca, 185, no bairro Previdenciários, zona Sul. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), um homem armado com uma faca abordou a vítima, acompanhado de outro homem. Ele estava com a arma por baixo da camisa e ameaçou a adolescente, mandando que ela entregasse o celular. Em seguida, o segundo autor pegou o aparelho das mãos da vítima e deu um soco no rosto dela. Eles fugiram a pé. A Polícia Militar (PM) foi acionada e um dos autores foi preso em frente de casa, enquanto limpava uma rede de esgoto. Ele foi reconhecido pela vítima e foi preso em flagrante. A adolescente precisou ser levada à UPA Norte, onde foi medicada e liberada.