Foram abertas nessa segunda-feira, 9, as inscrições para o processo seletivo da Fhemig para atuação no Hospital Regional João Penido. Estão abertas vagas nas funções de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro Obstetra, e formação de quadro de cadastro de reserva para a função de Enfermeiro. O prazo para as inscrições segue até as 17h do dia 15 de janeiro e podem ser realizadas no site da Fhemig.