Um consultório odontológico foi assaltado na noite segunda-feira, 9, no Centro. Segundo um funcionário, dois homens entraram no local e perguntaram sobre os serviços prestados pelo consultório. Os suspeitos anunciaram o assalto, um deles estava armado com uma faca e ordenou que lhe passasse o dinheiro. Sendo vistoriadas as gavetas, foram levados um celular e R$20. O celular de outra funcionária também foi pego. Os autores fugiram e não foram localizados.