Bombeiros fazem treinamento de atendimento durante as chuvas

Militares do Corpo de Bombeiros realizam durante esta semana um treinamento para padronização de atendimentos de ocorrência no período de chuvas. De acordo a tenente Priscila Adonay, assessora de comunicação da corporação, as ocorrências de desabamento e desmoronamento são o foco do treinamento, devido o aumento destes casos durante os dias chuvosos. “É um trabalho contínuo. Esse treinamento é realizado agora porque essas ocorrências são comuns no final de ano”, afirmou a tenente.



A intenção do treinamento é que a corporação seja mais efetiva durante o atendimento destes casos. “Nas ocorrências de desabamentos, por conta das questões estruturais, a gente utiliza ações básicas da Defesa Civil. E por ser um treinamento de padronização, conciliamos essas ações com as nossas, para ter mais eficiência e agilidade durante a ocorrência”, explicou.



A tenente ressaltou que é essencial que a população colabore com a ação dos militares, se atentando para possíveis problemas. “As pessoas precisam se conscientizar e observar dentro de casa o que pode ser um risco. Por exemplo, aquela fissura que você não se importa, pode aumentar, a parede romper e a casa desmoronar. Isso poderia ser evitado no início”, disse. A militar também aconselhou a observação de infiltrações e da situação da vegetação ao redor da residência.