Padarias atraem clientes com variedade de produtos

Foi o tempo em que a população procurava as padarias apenas para comprar pão ou leite. A variedade de opções de café da manhã e almoço, além do ambiente aconchegante para comer e usar a internet são diferenciais de alguns estabelecimentos, que investem na qualidade de atendimento aos clientes.

“Antes de abrirmos a padaria, o projeto era montar um espaço mais confortável, arejado e iluminado, para trazer um maior conforto e bem- estar para o freguês”, explica Renan Clemente, sócio-proprietário da padaria Milk Pão Andradas. “Muitos clientes moram sozinhos e não querem fazer café somente para uma pessoa. Pensando nisso, nós oferecemos a comodidade de um lugar limpo e organizado para as refeições, e isso faz diferença”.

O local também conta com produtos diferenciados no cardápio, o que amplia a rede de clientes. “Como hoje as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a saúde, começamos a produzir uma linha de salgados feitos com massa integral. A iniciativa teve uma grande aceitação, as pessoas estão sempre pedindo alimentos ‘fit’. Também temos diversos sucos e sanduíches naturais, além dos sanduíches montados na hora com pão sírio”, completa Clemente. Em dezembro a padaria começou a oferecer almoço e marmitex, com cardápio elaborado por ele e o sócio. “O serviço tem agradado bastante Nossa preocupação é investir no conjunto de espaço limpo, bom atendimento, produtos de qualidade e preço justo”.

A padaria Maxi Pão disponibiliza serviços extras desde 2004, como internet gratuita, empório gourmet e coffee break empresarial. “Temos o setor tradicional de padaria, enquanto no empório gourmet vendemos produtos diferenciados, como as cestas de café da manhã. Temos cerca de 20 variedades”, relata Fausto Zaiden da Mota, gestor da Maxi Pão, que . ressalta que a padaria também oferece aos clientes o buffett de café da manhã, que vai até as 11h.

O local ainda oferece almoço e o cardápio intitulado chá da tarde, que vai de 16h às 21h. “No período de inverno, que vai de abril a junho, atraímos um maior número de clientes com a temporada de caldos”, acrescenta o gestor. Recentemente, a padaria também começou a vender pizzas, na unidade do bairro São Pedro. “Se der certo, vamos trazer para a matriz, no São Mateus”, comenta Mota.

Atraída pelo ambiente tranquilo da padaria, a população utiliza o espaço para diversos tipos de interação. “Empresários vêm aqui para reuniões de negócios, encontros e confraternizações. Durante o ano, também recebemos reservas para comemorações de aniversário e até casamentos”, finaliza Mota.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação de Juiz de Fora (Sindipan-JF), Heveraldo Lima de Castro, reforça que a cacterística atrai e fideliza o cliente. “A tendência é atender o cliente da melhor maneira possível. Com opções diferenciadas, a população não precisa se deslocar até uma distância maior para fazer seu lanche. Geralmente, a padaria fica no interior dos bairros, em áreas residenciais, perto da casa do consumidor”, conclui.

Milk Pão Andradas

•Avenida dos Andradas, 550, Morro da Glória

(32) 3031-3600 / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Maxi Pão

•Rua Carlos Chagas, 5, São Mateus

(32) 3257-3800

•Avenida Presidente Costa e Silva, 1800, São Pedro

(32) 3231-1867