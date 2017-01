Papelarias e livrarias poderão funcionar em horário especial

Foi assinado, pelos presidentes do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), Emerson Beloti, e do Sindicato Empregados no Comércio de Juiz de Fora (SEC), Silas Batista da Silva, o Acordo de Condições Especiais de Trabalho “Volta às Aulas”, que autoriza as empresas do comércio varejista de materiais escolares, livrarias e papelarias da cidade a funcionarem em horário especial no período de 16 de janeiro a 17 de fevereiro de 2016. No período, a jornada poderá ser de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 20h e aos sábados, entre 8h30 e 16h.

A iniciativa tem como objetivo garantir a comodidade dos consumidores na hora da compra. Com o horário especial, o consumidor que trabalha durante o horário comercial também poderá realizar suas compras com tranquilidade, além de ter oportunidade de pesquisar preços.

Fonte: Assessoria