Grupo Anjos da Misericórdia arrecada materiais escolares para doação

O Grupo anjos da misericórdia realiza a campanha de arrecadação de doações de matérias escolares desde o último dia 26 de dezembro, o intuito do projeto é atender as crianças que possuem pouca renda. Todos os meses os membros se reúnem para recolher doações que beneficiarão diferentes instituições e pessoas, nos mais variados projetos desenvolvidos internamente.



A iniciativa de realizar a doação de materiais escolares surgiu em Dezembro de 2015, onde a instituição conseguiu atender mais de 100 crianças que não tinham condições de adquirirem material escolar. “A arrecadação do ano passado conseguiu entregar kits com todos os objetos escolares, como caderno, borracha, caneta, dentre outros materiais, que foram entregues aos que mais precisam”, explica a membro do projeto Aline Zaquine.



. “Entre dezembro de 2016 à janeiro desse ano, voltamos a arrecadar materiais escolares para ajudar as crianças carentes, o custo desses materiais é muito caro e onera muito para o responsável da criança, cerca de 20% do salário mínimo. Esse é o nosso objetivo, ajudar a quem precisa, nas escolas, em hospitais ou em asilos. O ‘Anjos’ vai em qualquer lugar que esteja com necessidades”, completa.



Em 2017, estão previstas entre 100 e 200 crianças que receberam os materiais, eles são direcionados à elas, através de escolas pré-cadastradas no projeto de doação, já realizado previamente.



Para os interessados em ajudar nesta campanha, o posto de coleta é a recepção da Catedral de Juiz de Fora, de segunda a sexta-feira, das 07h às 21h30 e no domingo das 08h às 11h ou das 15h às 20h. Os materiais escolares podem ser doados até o dia 31 de janeiro. A recepção da Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 - Centro.