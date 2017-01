Reforma da UAPS Furtado de Menezes é iniciada

O prefeito Bruno Siqueira anunciou, na tarde dessa terça-feira, 10, que as obras da Unidade de Atendimento Primário à Saúde (UAPS) do bairro Furtado de Menezes, zona Leste, estão sendo iniciadas.

O projeto é pensado apara atender a cerca de 10 mil moradores. Com a reforma, a Unidade contará com mais 200 m² quadrados de área construída e o dobro do número de consultórios, além da adequação às normas da Vigilância Sanitária. “Por mais de quarenta anos, a comunidade do Furtado de Menezes reivindicou a revitalização da unidade de saúde do bairro. Durante a primeira gestão, adequamos a documentação e buscamos o recurso necessário. A reforma já é realidade”, anunciou o prefeito em página oficial no Facebook.

Durante essa terça-feira, o prefeito Bruno Siqueira, a secretária de Saúde Elizabeth Jucá e o subsecretário de Atenção Primária à Saúde Thiago Horta visitaram as dependências da Uaps para acompanhar o andamento dos trabalhos. Representantes dos moradores e administradores do local também estiveram presentes.

O atendimento na Unidade é realizado normalmente, com interdição de alguns setores por causa das obras.