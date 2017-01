Obras da Prefeitura retêm trânsito no Centro

Atualizada às 16h35 de 10/01/2017

Nesta terça-feira, 10, a Cesama iniciou a remodelação da rede de água da Rua Santo Antônio, na altura do Parque Halfeld, Centro de Juiz de Fora.

Cerca de 900 metros de tubulação, com diâmetro de 250 milímetros, serão implantados na via, buscando a modernização e melhoria do sistema. Os trabalhos não afetam o abastecimento local.

Segundo o diretor técnico-operacional da Cesama, Márcio Augusto Pessoa Azevedo, os trabalhos fazem parte de um projeto de remodelação do sistema de abastecimento da área central da cidade, que irá contemplar, também, outras vias da região: “Estamos fechando o cronograma de obras e as Ruas Marechal Deodoro, São Sebastião, Oswaldo Cruz e Pasteur também receberão novas redes”, afirmou. Durante os trabalhos na Rua Santo Antônio, o trânsito local fica em meia pista e agentes de trânsito ajudam no controle do tráfego.

Durante a realização da obra, que não tem previsão de término, os motoristas que passam pela Santo Antônio podem enfrentar alguns minutos de engarrafamento, principalmente a partir da Rua Espírito Santo, até o trecho em que a obra é realizada.

A remodelação das redes da cidade é realizada durante todo o ano, seguindo uma programação de prioridades, onde é avaliada se há necessidade de troca, bem como se o dimensionamento da tubulação é compatível com o número de imóveis atendidos. Além disso, é avaliada a antiguidade e o desgaste do material e, ainda, a reincidência dos serviços de manutenção no trecho.

NO MERGULHÃO

Também no Centro, a Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está realizando, esta semana, a limpeza das bocas de lobo e a desobstrução da rede de drenagem do Mergulhão, no Centro da cidade. O trabalho, iniciado na manhã desta terça-feira, 10, está sendo feito na pista sentido Centro/bairro, com o tráfego em meia pista.

Até o momento, quatro bocas de lobo e dois Poços de Visita (PV) foram limpos, e uma grande quantidade de lixo, suficiente para encher meio caminhão, foi retirada dos equipamentos. O serviço permitirá que a água escoe corretamente, evitando alagamentos. A colaboração da população é fundamental, no sentido de não jogar lixo na rua, pois, 80% do que é retirado das bocas de lobo são resíduos urbanos e domésticos.