Aplicativo Delegacia Virtual permite registro de ocorrências através do celular

Os registros de ocorrências policiais já podem ser feitos através do smartphone. O aplicativo "Delegacia Virtual" é disponibilizado pela Polícia Civil de Minas Gerais e também permite que o usuário anexe imagens e vídeos aos boletins. Com ele também é possível fazer registro de acidentes de trânsito sem vítimas, extravio de documentos, pessoas desaparecidas e danos simples. O APP está disponível para dispositivos com sistemas Android e IOS. As informações estão disponíveis no site www.policiamg.com.br.