Faculdade de Letras sediará 3º Seminário Nacional de Gestão e Avaliação em Educação

A terceira edição do Seminário Nacional de Gestão e Avaliação em Educação acontecerá na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre os próximos dias 18 e 20, contabilizando recorde de inscritos. Foram registrados 167 trabalhos em diversas modalidades e, destes, 64 foram selecionados para apresentação em Grupos Temáticos. A participação como ouvinte é aberta para todos os interessados, não havendo necessidade de inscrição.

O evento ocorrerá na Faculdade de Letras e trará como tema “As políticas educacionais hoje”, visando analisar o cenário educacional atual no contexto da mudança do governo e debater as modificações que isso gera na educação. Organizado pelo Programa de Pós-graduação Profissional (PPGP) de Gestão e Avaliação da Educação Pública do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed) da UFJF haverá duas mesas-redondas, Grupos temáticos e conferências.

Para o integrante da comissão organizadora do seminário, Vitor Figueiredo, este ano, diferente das outras edições, o tema captou pessoas de várias regiões, contendo, inclusive, trabalhos de outros estados. “A escolha dos eixos favoreceu para atrairmos o público que tem potencial de permitir a reflexão sobre temas já consolidados no campo da educação. Temos anseio de pensar criticamente as propostas educacionais da atualidade e refletir profundamente no contexto em que vivemos e nas mudanças que têm se estabelecido na educação nacional.”

Um dos destaques da programação será a mesa de debate com o tema “Gestão democrática em tempos de ocupação”, que contará com a presença do professor da PUC-Rio, Marcelo Burgos; do professor do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, Fernando Lamas; e de um representante do movimento estudantil secundarista de Juiz de Fora, fazendo um contraponto com as ideias e a postura estudantil.

Fonte: Assessoria UFJF