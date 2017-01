Dois jovens, um de 18 e outro de 20 anos, foram assaltados na madrugada dessa terça-feira, 10, na Avenida Rio Branco, próximo ao bairro Alto dos Passos, zona Sul. Segundo as vítimas, três homens, estando um deles armado com faca, as abordaram e lhe obrigaram a entregar a quantia de R$50. Os homens ainda arrancaram um cordão de ouro do pescoço de um deles. Após o fato, os autores fugiram e não foram localizados.