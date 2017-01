Foi publicado nessa terça-feira, 10, no Atos do Governo, um edital de convocação para a classe de Professor Regente B (PR-B) para atuação na rede municipal de ensino de Juiz de Fora. Os convocados devem comparecer à Secretaria de Educação na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro. O edital pode ser conferido na página da Prefeitura.