Museu recebe grupo de adolescentes do projeto “Vivendas do Futuro”

Grupo de adolescentes visitou a exposição “O Esplendor das Formas – Esculturas no Acervo do Museu Mariano Procópio” na tarde de sexta-feira, 6. Os jovens são assistidos pela instituição “Vivendas do Futuro”, serviço parceria da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac) com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

A visita monitorada teve início no parque, onde se encontram as esculturas alegóricas das musas que representam a ciência e a arte. Na sequência, os adolescentes foram para o Prédio “Mariano Procópio”, onde estão expostas outras 232 esculturas selecionadas, ocupando a Galeria “Maria Amália” e duas salas anexas. As obras contemplam diferentes origens, técnicas e épocas: desde itens do Egito antigo até o acervo vinculado à produção artística europeia e brasileira dos séculos XIX e XX.

Um dos responsáveis pelo grupo, o educador social Maxmiller Siqueira Segantini, contou que os adolescentes moram no abrigo “Vivendas do Futuro” e não têm muito acesso à cultura: “Às vezes agendamos visitas a teatros e cinemas. Hoje foi esse passeio educativo sobre história. São pessoas incríveis e essa é a forma que a gente tem para apresentar a eles esses momentos de cultura e conhecimento.”

A exposição “O Esplendor das Formas” ficará em cartaz até 31 de março. A entrada é gratuita. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, incluindo feriados, das 10 às 17 horas. Visitas monitoradas para grupos podem ser agendadas no telefone 3690 – 2027.

Fonte: Assessoria PJF