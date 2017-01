Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas na tarde dessa segunda-feira, 9, no bairro Grama, zona Nordeste. Segundo boletim de ocorrência, durante o patrulhamento a PM se deparou com o suspeito que ao perceber a presença da viatura policial tentou fugir. Ao ser abordado, foi encontrado com ele uma porção de crack, três aparelhos celulares e a quantia de R$10. O autor foi apreendido, assim como os materiais.