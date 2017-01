PJF recebe verba para cobrir defasagem em terapias renais

A portaria 35 do Diário Oficial da União (DOU) publicado na última semana destina a Juiz de Fora o valor anual de R$ 912.984,54 para o custeio dos reajustes dos valores de procedimentos de Terapia Renal Substitutiva, e todos os insumos ligados a eles. O documento estabelece o recurso do Bloco de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), disponibilizado anualmente.

De acordo com o nefrologista Amadeu de Assis Marinho Neto, a Terapia Renal Substitutiva é indicada para as pessoas portadoras de doença que comprometam a função do rim em estágios graves. “O objetivo é dar o suporte a esses pacientes, cujos rins não estejam funcionando adequadamente, para que eles tenham essa função substituída, a grosso modo”, explica.

Segundo o médico, há três modalidades consideradas dentro dessa terapia, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. “Essa verba que virá deve ser usada para cobrir a defasagem de preço, que acontece há mais de um ano. No início desse ano, houve outro aumento do valor de custeio dos tratamentos e a defasagem, sem esse repasse, ficaria ainda maior”, detalha Marinho.

Ele esclarece que as terapias têm um custo muito alto, porque parte dos insumos são adquiridos com valor em dólar. Ainda de acordo com o nefrologista, não há previsão para a entrega da verba. “Embora venhamos com essa defasagem, trabalhamos na organização desse pagamento, para que possamos pagar adequadamente e tudo seja repassado da melhor maneira”.

Ao todo, Juiz de Fora atende 492 pacientes pelo Programa de Terapia Renal Substitutiva, sendo 445 em hemodiálise e 47 em diálise peritoneal, tanto do município, quanto da região. A hemodiálise é feita em três unidades: o Centro de Tratamento de Doenças Renais; Nefroclin e no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU- UFJF). Há também outros dois locais que fazem o atendimento em nefrologia, embora não ofereçam as terapias, que são a Fundação Instituto Mineiro de Ensino e Pesquisa em Nefrologia (Imepen) e o Departamento de Clínicas Especializadas (PAM- Marechal).

O atendimento em nefrologia é feito de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme comenta Marinho, começando nas Unidades de Atendimento Primário à Saúde (UAPS), de onde o paciente é encaminhado para a central de marcação de consultas do PAM e, em seguida é direcionado para um dos cinco Centros. Caso seja constatada a necessidade de Terapia Substitutiva, o tratamento é iniciado e acompanhado.

Marinho também afirma que, embora ocorra um déficit, há cerca de um ano não há nenhum risco de falta de atendimento. “Segundo a equipe de auditoria, quando há uma defasagem como essa, a situação é repassada ao Estado, para que ele envie verba extra para cobrir esse custo. Obviamente, essa não é a situação ideal, mas nós não temos nenhuma informação sobre risco, afetação ou suspensão do atendimento”, encerra.