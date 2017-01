Medida Provisória resgata pente-fino de beneficiários de auxílio-doença

O pente-fino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que consiste na análise de alguns benefícios por parte de uma perícia, terá novo início a partir da próxima segunda-feira, 16 de janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, 6. A prioridade é a convocação dos beneficiários que recebem auxílio-doença há mais de dois anos.

“A Medida Provisória 767 irá reger as revisões dos benefícios obtidos judicialmente, que antes estavam sem uma regulamentação”, explica o perito médico Haroldo Nascimento, delegado regional da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP). “Agora haverá uma obrigatoriedade para que o juiz dê esse prazo máximo de dois anos de auxílio-doença até a nova perícia”.

Se houver alguma irregularidade durante a análise do benefício dos convocados, Nascimento ressalta que as medidas tomadas são as mesmas para qualquer segurado. “Se nos depararmos com qualquer indício de fraude, iremos encaminhar um ofício para a procuradoria do INSS para analisar se aquele problema de saúde persiste ou não”, completa.

Em todo o Brasil, serão chamados cerca de 530 mil beneficiários para a perícia. A convocação será feita por meio de carta com aviso de recebimento e, ao receber o comunicado, o segurado terá cinco dias úteis para agendar a perícia por meio do número 135. Na data marcada para a realização da avaliação, o segurado deve levar toda a documentação médica relativa ao período de recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.