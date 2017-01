Salas de parto do Hospital João Penido seguem interditadas

O Hospital Regional João Penido, localizado no bairro Grama, zona Nordeste de Juiz de Fora, teve um desabamento no teto de um de seus prédios na noite do último dia 3, após fortes chuvas. Segundo o diretor do hospital, Renê Gonçalves de Matos, o sistema de captação do telhado do prédio reservado à maternidade da instituição não suportou o volume de água.

“Esse prédio é relativamente novo, inaugurado em 2008, e possui 18 leitos para as parturientes, além de salas de cirurgia e três salas de parto”, explicou Matos. “A água acabou vazando para dentro do espaço do teto, que possui forro de gesso, e desabou em duas salas de parto. Elas estavam vazias, então não houve consequências a pacientes e funcionários, mas a Defesa Civil foi acionada e interditou as salas”.

Também foram interditados uma enfermaria e o hall de entrada do mesmo prédio. As paredes, infiltradas pela água da chuva já secaram, mas os setores continuam interditados, assim como as salas de parto. “A situação é um pouco mais delicada nas salas de parto. Solicitamos que a Defesa Civil faça uma reavaliação para liberar os espaços”, completou o diretor.

A diretoria do hospital aguarda que a Federação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemg) autorize a contratação de uma empresa para reformar os locais onde ainda há gesso. “Como essa autorização não depende de nós, não há uma previsão de data para que esses locais sejam liberados”, pondera.

Enquanto as salas não são liberadas, o hospital está atendendo apenas aos partos de alto risco. As pacientes em situação estável e com partos sem complicações estão sendo encaminhadas a outras unidades de saúde da cidade.