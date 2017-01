Grupo bloqueia BR-040 e assalta motoristas e passageiros

Um grupo de oito pessoas interditou a BR-040 no km 779, em Juiz de Fora, na noite de sábado, 7, a fim de assaltar motoristas e passageiros que passavam pelo local. Os suspeitos utilizaram galhos e folhas de árvores para bloquearem a pista, por volta das 20h.

Um homem de 50 anos, que dirigia uma Saveiro no sentido Juiz de Fora – Rio de Janeiro, morreu após ter sido baleado no pescoço, ao parar no trecho. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima chegou a ser socorrida pela equipe da Concer, concessionária que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Também conforme a PRF, outros dois veículos foram parados no bloqueio. “O primeiro motorista não viu os galhos na pista e acabou danificando o carro”, informou o inspetor e chefe da 5ª Delegacia da PRF, Wallace Wischansky. "Em seguida, veio um segundo carro e, depois a Saveiro. Não sabemos ainda o motivo de o condutor ter sido baleado, se foi por uma discussão, por ele ter reagido ou qualquer outra situação que tenha ocorrido no momento", completou o inspetor, ressaltando que as equipes ainda estão trabalhando no reconhecimento das outras pessoas que foram vítimas do assalto e no colhimento de informações que esclareçam o ocorrido. "As vítimas saíram do local antes da chegada da nossa equipe, o que dificultou a apuração da ocorrência", disse.

Além do homem de 50 anos, que estava sozinho na caminhonete, ninguém mais se feriu. Após o homicídio, os envolvidos fugiram do local. Ainda segundo a PRF, o grupo seria formado por moradores de bairros da região. Um dos suspeitos teria sido reconhecido por quatro vítimas e preso pela Polícia Militar. Os outros sete continuam foragidos.