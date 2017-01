Carro pega fogo ao capotar e cair em ribanceira na BR-040

Um carro da empresa de sistema de segurança eletrônica Alarm Power, de Juiz de Fora, capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente três metros no km 793 da BR-040, altura do bairro Cruzeiro Santo Antônio, no perímetro da cidade. No momento, dois funcionários, de 48 e 51 anos ocupavam o veículo, que se incendiou depois do acidente.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem de 48 anos, que dirigia o carro sentido JF/ BH, não sofreu ferimentos e relatou que perdeu o controle da direção, vindo a capotar e cair na ribanceira. Ele dispensou atendimento médico e passa bem. O carona foi conduzido ao hospital em ambulância da Concer, concessionária que administra o trecho.