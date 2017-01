Operação Natalina é encerrada após período de alta nas compras

A Polícia Militar (PM) finalizou a operação intitulada como “Operação Natalina” na sexta-feira, 6, em parceria com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF). A ação teve início no dia 19 de novembro de 2016 com o intuito proteger os consumidores que realizavam compras de Natal contra a ação de suspeitos. Foi garantido reforço policial principalmente nos bairros onde o comércio é mais movimentado, como na zona Sul, na Cidade Alta e no Centro, onde também foi registrada grande parte dos crimes de roubo a comércio e a transeuntes no período.

Para divulgação da operação e alertas sobre segurança, foram distribuídos cerca de 20 mil folhetos informativos, tanto para o consumidor, quanto para o lojista.

Segundo o Presidente do Sindicomércio de Juiz de Fora, Emerson Beloti, orientações como as de que as lojas precisam ter fechaduras e travas de qualidade para a proteção, para evitar arrombamentos e grandes quantidades de dinheiro nos caixas das lojas, entre outros dispositivos de segurança foram sugeridos no informativo.

De acordo com o capitão da Polícia Militar, Herivelton Soares, o patrulhamento contaria com 60 policiais militares em atuação diária, reforçando a segurança dos lojistas e compradores, de toda a cidade.

Mesmo com o país em crise, o comércio em Juiz de Fora, seguindo os moldes de outros municípios brasileiros, registrou um aumento de 40% a 50% no número de consumidores no período natalino. De acordo com o major Marcellus Machado, assessor de comunicação da 4ª Região de Polícia Militar de Juiz de Fora, o objetivo dos militares foi alcançado e a população pôde transitar de forma segura durante todos os dias da operação, tanto no período de compra, quanto de troca de mercadorias. “A ação foi bem sucedida, em razão do lançamento da suplementação de forças, no sentido de proporcionar o ambiente seguro de Juiz de Fora e região”, comenta.