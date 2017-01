Instituto Bruno solicita doações de cestas básicas e produtos de higiene

O Instituto Bruno, entidade destinada a ajudar pessoas com deficiência originada de paralisia cerebral, está precisando de doações. O projeto atende a 80 famílias da cidade, entre atendimentos presenciais ou à domicílio. No segundo caso, os profissionais vão até as casas dos atendidos para prestar o atendimento.



Quando o Instituto surgiu, em 2000, não havia sede física. A entidade, que é filantrópica e sem fins lucrativos, contou com as doações e a solidariedade para modificar sua realidade. "Quando os atendimentos ainda estavam nos períodos iniciais, eram realizados na casa da atual coordenadora do projeto Maria do Carmo, antes de chegar à locação de uma sede física, como é atualmente", conta a supervisora administrativa do Instituto Bruno, Renata Cristina Cruz da Silva.



De acordo com Renata, o atendimento oferecido pela instituição é diversificado. "Oferecemos apoio em diversas áreas da saúde como atendimentos psicológico e fonoaudiológico, realização de atividades de projetos funcionais, alfabetização, doação de medicamentos, doação de cestas básicas, material escolar e higiênico, dentre outros".



Apesar de sempre ter contado com as doações, com a crise econômica e a diminuição das doações de dinheiro nos últimos dois anos, foi constatada a necessidade de uma nova campanha, com o objetivo de arrecadar produtos para ajudar a manter o Instituto. Os donativos solicitados vão desde cestas básicas até materiais de higiene e valores em dinheiro.



Com a campanha, a expectativa é poder arrecadar os itens necessários para a sobrevivência da instituição. "Recebemos doações de todo e qualquer morador que deseja se juntar ao projeto. Pensamos que a doação faz uma importância muito grande na vida dos atendidos, e pedimos que aqueles que ainda não são doadores, que se juntem a nós e nos ajudem a mudar o futuro daqueles que precisam".



Para doar, os interessados devem entrar em contato com a sede da organização, através do telefone (32) 2102 – 4334. As doações também podem ser efetuadas em forma de depósitos bancários, através das contas no Banco do Brasil – Agência: 0024 – 8 Conta Corrente: 48894 -1; ou na Caixa Econômica - Agência: 306565-2 Operação - 003, ou ainda através de débito na conta e luz.



O Instituto Bruno está aberto para receber visitas de toda a população que deseja acompanhar o trabalho da entidade de perto. Mais informações no Facebook oficial do projeto ou pelo site www.insitutobruno.org.br. A sede do Instituto está localizada na Avenida Vereador Laudelino Schettino, 100, bairro Democrata.

Confira a lista dos produtos pedidos pelo Instituto Bruno:

 Leite;

 Pó de café;

 Materiais de escritório;

 Envelopes;

 Material de limpeza e higiene;

 Fraldas;