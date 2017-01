Sistema da Caixa Econômica apresenta falha e auto-atendimento é paralisado

Uma pane na rede de serviços da Caixa Econômica Federal fez com que o sistema saísse do ar nas agências de todo o Brasil no final da tarde dessa segunda-feira, 9. Conforme a assessoria do banco em Juiz de Fora, o problema foi detectado por volta das 16h30 e ainda tem causas desconhecidas.

Os caixas eletrônicos pararam de funcionar em todo o país, deixando milhões de usuários sem atendimento. Também segundo a assessoria em Juiz de Fora, técnicos já trabalham para o restabelecimento do sistema, que não tem previsão para voltar ao ar. Os funcionários descartam a possibilidade da rede ter sido invadida por hackers.