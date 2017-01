Variação de preço do material escolar ultrapassa 184%

A equipe do Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) da Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou uma pesquisa a fim de comparar de preços de dez itens de material escolar em quatro lojas diferentes. O recolhimento dos dados tem como objetivo “mostrar ao consumidor a importância de se fazer pesquisas antes de adquirir um produto”, como afirma o coordenador do Sedecon, Nilson Ferreira Neto.

Os valores apresentados mostram que entre diversos estabelecimentos podem ocorrer altas variações de preço de um único produto. Nas lojas buscadas, um caderno espiral de capa dura e lisa, de 96 folhas, a diferença do menor para o maior preço encontrado chegou a 184,53%. Não foi apenas um único produto que a divergência foi identificada. Um apontador de lápis com um furo de metal teve uma oscilação no valor de 170,90%.

Outros cuidados são importantes para ficar atento com as listas, já que escolas, em muitos casos, exigem itens que não competem aos pais comprarem. Devido a casos como esse, é sempre bom lembrar que as instituições somente podem exigir a compra de materiais de uso pedagógico e essenciais ao aprendizado do aluno.

Antes de qualquer compra é recomendável fazer um balanço do material utilizado pelo estudante nos anos anteriores para verificar a possibilidade de reaproveitamento do mesmo. O coordenador do Sedecon ressalta que em casos de materiais didáticos, como livros, o aluno só vai poder reaproveitá-los caso as informações técnicas, como autor e edição sejam as mesmas pedidas.

Confira os itens pesquisados:

Fonte: Assessoria