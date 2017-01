Homem é morto após invadir casa de policial civil no Marilândia

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido por um tiro na noite desse domingo, 8, no bairro Marilândia, zona Oeste. O fato ocorreu quando um policial civil chegou em seu apartamento e percebeu que a vítima estava no local e aparentando estar embriagada e exaltada. O policial pediu que o homem lhe dissesse a razão de sua permanecia no local e que se identificasse, este proferiu falas desconexas e xingamentos contra o proprietário.

O homem avançou contra o policial e segundo o boletim de ocorrência a arma disparou acidentalmente. O SAMU foi chamado, a vítima foi atendida, porém não resistiu. A perícia compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários. A arma foi recolhida e apresentada na delegacia que aguarda a realização da audiência de custódia.