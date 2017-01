Um táxi caiu em um córrego na madrugada desse domingo, 8, no bairro Teixeiras, zona Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de 33 anos, estava sozinho e não teve lesões aparentes. O acidente ocorreu após o motorista frear em uma curva, onde a pista estava molhada e perder o controle do veículo. Ele relatou fortes dores de cabeça e foi conduzido para a UPA de Santa Luzia.