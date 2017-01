Um jovem de 23 anos foi assaltado na madrugada desse domingo, 8, no Centro. Segundo a vítima, ela estava com o suspeito, também de 23 anos, em um bar, bebendo e usando cocaína quando retirou do bolso a quantia de R$800. O autor deu um soco no lábio do jovem e levou o dinheiro. Após rastreamento, ele foi encontrado com o dinheiro, porém negou o roubo. Ambos foram conduzidos à delegacia.