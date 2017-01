Um jovem de 24 anos foi morto na manhã desse domingo, 8, no bairro Barreira do Triunfo, zona Norte. Segundo boletim de ocorrência, ao chegar ao local, a PM encontrou o homem caído ao solo, atingido por tiros e já sem vida. A perícia compareceu ao local e o corpo foi levado para o IML. Foi constatado que o jovem levou um tiro na cabeça, no abdome e nas costas. Segundo familiares da vítima, ela havia tido uma discussão com dois homens, que não foram localizados.