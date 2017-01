Acidente na Avenida Brasil deixa motorista preso às ferragens

Um acidente entre uma Kombi e um caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) deixou um homem de 59 anos ferido na tarde desse sábado, 7. O acidente aconteceu na Avenida Brasil. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão deixou o motorista da Kombi preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Inicialmente, a informação é de que ele foi resgatado consciente e que teria sofrido uma lesão no membro inferior esquerdo. O trânsito no local já foi liberado.