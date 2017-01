Uma loja de aparelhos eletrônicos foi assaltada por dois indivíduos na manhã dessa sexta-feira, 6, na Avenida Getúlio Vargas, Centro. De acordo com o relato dos funcionários da loja à PM, ambos de 20 anos, eles abriam o estabelecimento no momento em que os dois homens armados entraram no local. Eles roubaram sete celulares que estavam na vitrine, os celulares das vítimas, R$35 e um tablet, além de outros aparelhos eletrônicos. Eles fugiram após a ação. Ninguém foi preso.