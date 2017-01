Ônibus é assaltado por grupo armado com facas e machadinha

Um ônibus da linha 519, que seguia para o distrito de Torreões na madrugada deste sábado, 7, foi assaltado na Estrada Pirapetinga. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social, o motorista e o cobrador, de 53 e 59 anos, pararam no meio da estrada para retirar um tronco caído que impedia a passagem do veículo. Em determinado momento, um homem munido de um simulacro de arma de fogo apareceu e gritou "Perdeu!".

Em seguida, outros quatro homens, que estavam com os rostos cobertos, se juntaram ao primeiro indivíduo, surgindo por trás do ônibus parado. Um dos quatro estaria armado com uma machadinha, enquanto os outros portavam facas. Eles dominaram o motorista e o cobrador e roubaram R$184,25, fugindo a pé sentido Torreões.

Cerca de 500 m à frente, as vítimas encontraram um carro com placa de Santa Rita do Jacutinga com as portas abertas, no meio da estrada. Dentro do veículo abandonado foram encontrados uma faca embaixo do banco do motorista, várias camisas e um canivete no banco de trás. O cobrador ficou ferido no pé, já que enquanto tentava tirar o ônibus, foi atingido por uma pedra.