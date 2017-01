Enfermagem: Conheça a carreira de enfermeiro e onde cursar

Uma das profissões de amplo mercado por todo o mundo e que requer habilidades específicas além de emocionais: essas são algumas das características do trabalho vivenciado pelo profissional de Enfermagem. O enfermeiro é o profissional da área da saúde que acompanha e cuida de pacientes, prestando todo tipo de assistência e garantindo a aplicação correta do tratamento médico.



Muitas vezes é o enfermeiro quem realiza os primeiros socorros, curativos, vacinas, administra medicamentos e coleta amostras para exames. Este profissional também auxilia médicos durante cirurgias, exames, tratamentos ou recuperações pós-cirúrgicas.



De acordo com a enfermeira e professora de Enfermagem, Cristina Domingos, ser enfermeiro é uma dádiva. “Ser enfermeiro é saber relacionar-se com o outro, colocar em prática o ato de cuidar do outro, não só nas jurisdições técnicas adquiridas, mas também as competências individuais que permitem abordar a condição humana nas suas condições físicas, psíquicas, espirituais e sociais. É como ser um anjo da guarda que previne a doença, promove cuidados e cuida carinhosamente”, relata.



A carreira em Enfermagem é regulamentada no Brasil, e o profissional deve obter um registro no Conselho Regional de Enfermagem para exercer a profissão. Para iniciar a carreira, o curso técnico é apontado como a primeira experiência dentro deste grande mercado.



O profissional em enfermagem pode atuar em diversas áreas. Conheça algumas delas e as principais atividades desenvolvidas por este profissional:



1. Assistência Domiciliar – Cuidam de pacientes em suas residências, sendo estes pessoas que receberam alta de hospitais e ainda necessitam de cuidados especiais durante o tratamento. Também cuida de pessoas idosas ou com doenças crônicas mesmo em períodos em que não estão doentes;



2. Enfermagem de Resgate – Trabalha juntamente com equipes de salvamento, prestando os primeiros socorros a vítimas de calamidades ou acidentes;



3. Enfermagem do Trabalho – Atua dentro de organizações, prestando atendimento ambulatorial para funcionários da empresa. Também elabora programas de prevenção da saúde e orienta os colaboradores sobre primeiros socorros;



4. Ensino – Atua como professor em cursos técnicos e faculdades. Realiza palestras e cursos sobre cuidados com a saúde e primeiros socorros;



5. Pesquisa Clínica – Realiza pesquisas sobre novos medicamentos, estuda sobre epidemias e atua no desenvolvimento de novas drogas.