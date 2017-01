Jardim Norte oferece descontos em alimentação e lazer

O Shopping Jardim Norte, em Juiz de Fora, vai oferecer descontos de até 50% em 23 opções de alimentação e lazer durante as férias de início de ano. A promoção #tôdeférias começa nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, e só termina no dia 19 de fevereiro. Os benefícios vão desde descontos em restaurantes e lanchonetes na praça de alimentação até meia-entrada no cinema e tempo extra gratuito para aproveitar as operações de lazer.



Para participar da promoção #tôdeférias, basta pegar gratuitamente um folheto com tickets destacáveis e apresentar cada cupom no estabelecimento participante da promoção. Ao usar cada ticket, o cliente ainda ganha um carimbo e, ao completar todos os carimbos da cartela, sai com um super brinde do Jardim Norte.

"Nosso objetivo é que as pessoas tenham boas experiências - não só de compras -, mas de vida aqui dentro do shopping. E que, quando retornarem das férias, tenham vivido aqui ótimos momentos com os amigos e com a família; momentos esses que não serão esquecidos e que vão ajudar a enfrentar a volta à rotina", destaca a coordenadora de marketing do Shopping Jardim Norte, Karinny Greggio.



A promoção #tôdeférias vale inclusive para as novidades que vão chegar no Seu Shopping logo no início do mês. A Praça de Eventos recebe o Aquabol, uma piscina com bolhas gigantes de plástico onde você entra e rola sobre a água. A novidade entra em funcionamento junto com outra super atração: o Zig Soft Play, com opções de diversão para as crianças menores, de até 1,30m, sendo que crianças abaixo de 0,90m podem brincar somente acompanhadas pelos responsáveis. Outra novidade no Jardim Norte éa piscina "Na onda das bolinhas", no piso L2.

Confira os estabelecimentos participantes da promoção:



Lazer: Aquabol, Cine 7D, Cinemais, Na onda das bolinhas, Zig ZagPlay e Zig SoftPlay.

Alimentação: Billy The Grill, Braseto, California Coffee, Crepelocks, Digão Lanches, Fábrica de Chocolate, Jáh do Açaí, Japa Temaki, Mr.Fit, Mr. Pina, Olha o Churros, Pizza Hut, Quiosque Brahma, Roasted potato, Salsa Parrilla, Subway, Universo da Empada.



Horário de funcionamento do shopping

Lojas

Segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingos e feriados, das 13h às 21h

Alimentação

Segunda a quarta | domingos e feriados, das 11h às 22h

Quinta a sábado, das 11h às 23h